IVREA. Gli 11 ufficiali rinunciano alla “sospensiva”. Lo Stato Maggiore resta a 26

“Grande senso di responsabilità”. Di questo parla l’avvocato Bruno Sarzotti di Torino, legale degli undici ufficiali che nei giorni scorsi hanno presentato ricorso al Tar contro il bando di gara per nomina degli Ufficiali dello Stato Maggiore.

“Nel rinunciare alla sospensiva che si è discussa in mattinata, a fronte della fissazione in tempi rapidissimi del merito del ricorso (7 ottobre p.v.). Sul punto – commenta l’avvocato Sarzotti – il ringraziamento va anche alla sensibilità dimostrata dal TAR Piemonte. Aggiungo che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Fondazione nelle sue difese, i ricorrenti hanno fatto prevalere gli interessi della Città di Ivrea, della Manifestazione e della collettività tutta rispetto al loro, pur legittimo, desiderio di partecipare al Carnevale 2020. Confido che, in questo modo, la cittadinanza comprenda lo spirito che ha sempre animato i ricorrenti: che è unicamente l’attaccamento al loro Carnevale, al Carnevale di tutti. Concludo dicendo che, a fronte dell’assordante silenzio dell’Amministrazione Comunale, l’azione dei miei assistiti consentirà di fare chiarezza, grazie alla sentenza che sarà emessa nel prossimo autunno, sulla legittimità delle procedure che sono state seguite per l’arruolamento degli Ufficiali. …”.

Quasi contemporaneo è il comunicato della Fondazione assistita in questa occasione dal professore Carlo Emanuele Gallo del Foro di Torino e dall’avvocato Celere Spaziante del Foro di Ivrea. “Piena soddisfazione – commenta – per l’esito dell’udienza di oggi che consente il proseguimento del nostro Carnevale senza alcun impedimento. Al tempo stesso la Fondazione si rammarica che questa vicenda abbia contribuito ad alimentare polemiche che oggi si sono dimostrate del tutto ingiustificate. La Fondazione si augura che la nostra festa possa proseguire in un clima finalmente più sereno…”.

Anche se per la verità questo non è molto corretto. La battaglia – pare di capire – continua. E’ solo rinviata!

