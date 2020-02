IVREA. Giovedì grasso con la “Festa dello scarlo” su Rai Storia (Canale 54)

“La Festa dello Scarlo” andrà in onda su RaiStoria nella serata di Giovedì grasso. Il canale culturale della Rai ha programmato per le 21.10 di giovedì 20 febbraio 2020 la messa in onda del documentario realizzato da Masterblack (videoproduzioni), edizioni Atene del Canevese e dell’Associazione Museo dello Storico Carnevale di Ivrea. «E’ un lavoro – spiegano il regista Andry

Verga e Gabriella Gianotti, presidente dell’Associazione – dedicato alla più importante manifestazione cittadina, che oltre a essere una festa è storia, cultura, identità collettiva, un momento di aggregazione e di solidarietà che rende lo Storico Carnevale di Ivrea qualcosa di unico per ciò che rappresenta per l’intera Città e per

tutti coloro che lo vivono e lo amano».

«L’obiettivo del progetto – proseguono Verga e Gianotti – è ambizioso: celebrare il futuro con lo sguardo perso nel passato, narrare il Carnevale come celebrazione e racconto, ma anche un rito della natura che al passo del

tempo si trasforma in un rito della cultura. In poche parole: il Carnevale di Ivrea come non lo avete mai visto».

“La Festa dello Scarlo-Violetta, la Leggenda”: un Libro, un Documentario e un Cortometraggio dove storia e tradizione si fondono per celebrare lo Storico Carnevale di Ivrea, ossia il racconto dell’amore per la libertà, che ha come protagonista assoluta Violetta che, grazie al suo coraggio, è diventata l’orgoglio di un’intera comunità.

Il documentario, affianca a storia e l’antropologia (con le interviste a Alessandro Barbero – storico medievista, presentatore TV, Piercarlo Grimaldi – professore ordinario di Antropologia Culturale, Gabriella Gianotti – presidente dell’associazione Museo dello Storico Carnevale d’Ivrea, Claudio Tarditi – professore ordinario di antropologia culturale, Franco Quaccia – dottore di ricerca, Mons. Edoardo Aldo Cerrato – Vescovo d’Ivrea) alla leggenda narrata nella fiction che ha come protagonisti Vittorio Bestoso ed Elisa Lano.

