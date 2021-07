Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Primo appuntamento per il calendario eventi del Panathlon Club Ivrea e Canavese presieduto da Francesco Rao.

Giovedì 22 luglio alle ore 20, presso il ristorante Bistrò di Crotte di Strambino, Ettore Personnettaz presenterà il suo ultimo libro “Mountain Bike: Passione, Sport, Adrenalina su percorsi ad un passo dal cielo”.

Esperto conoscitore delle montagne della Valle d’Aosta, Ettore le esplora sia in inverno che in estate grazie all’attività di Istruttore Nazionale di Snowboard/Maestro di Telemark e di Istruttore di Mountain-Bike e Guida Cicloturistica valdostana.

Ha fatto dello snowboard da oltre 25 anni la sua passione e professione collaborando con diverse aziende quali K2-Snowboards, Levelgloves, Backcountry Access, Bollé, Karpos, Oxeego e dal 2014 come Ambassador per l’azienda americana Spark R&D.

Ogni inverno Ettore ama organizzare Camp Freeride in particolare per gli amanti della splitboard, la tavola divisibile che permette di risalire i pendii con le pelli, e scoprire nuovi percorsi fuoripista senza dimenticare la ricerca estetica di una linea sulle montagne di casa; per segnalare alcune: Piramide Vincent, Mont Vélan, Grivola, Combin de Valsorey, Becca di Luseney.

Giornalista pubblicista dal 2001, la passione per la montagna la coltiva anche in sella alla sua mountain-bike con corsi dedicati ai bimbi, passando per i bike-park e il downhill con i ragazzi e continuando con l’esplorazione di trail e single track per gli amanti del freeride/enduro (fonte: milanomontagna.it – www.freeridealliance.it).

L’incontro sarà un’ottima occasione per illustrare nuovi itinerari agli appassionati di montagna.

Le serate saranno aperte anche ai non soci con la preghiera, per permetterci di gestire al meglio la serata, di prenotare in anticipo (entro martedì 20 luglio) contattando i numeri: 349/5591345, 335/6058014, 347/5219636.

Commenti