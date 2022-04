Giovedì 21 Aprile, alle 20,30, presso lo ZAC!, presentazione del libro «Una svedese in guerra. La storia de L’Agnese va a morire» di Massimo Recchioni. Una serata organizzata da Associazione Rosse Torri, Anpi e ZAC! Zone Attive di Cittadinanza. In un viaggio insieme al regista Giuliano Montaldo, Massimo Recchioni ripercorre le tappe del film tratto dall’omonimo romanzo di Renata Viganò. Presente l’autore, condurrà l’incontro Simonetta Valenti (presidente dell’Associazione culturale Rosse Torri) e interverrà Mario Beiletti (presidente ANPI). Nel corso della serata è previsto un collegamento video con Giuliano Montaldo (regista del film L’Agnese va a morire).

Cinema e Resistenza: il libro di Massimo Recchioni offre un’occasione di coniugarle e di rimarcare, in occasione del XXV Aprile, quel pezzo fondamentale della nostra storia che fu la liberazione del nostro Paese dal nazifascismo. Il libro è il racconto del viaggio che l’autore intraprende nel 2021, insieme al regista Giuliano Montaldo e alla moglie Vera Pescarolo, verso Alfonsine, in Romagna, ripercorrendo le tappe del film L’Agnese va a morire, del 1976, primo film italiano sulla Resistenza con una donna protagonista, così come lo fu l’omonimo romanzo autobiografico della partigiana Renata Viganò. Il tragitto e il racconto diventano anche una rivisitazione del neorealismo cinematografico italiano.

Preziose le testimonianze all’interno del racconto; tra queste quella di Montaldo, degli attori principali (ricordiamo, oltre a Ingrid Thulin, Ninetto Davoli, Stefano Satta Flores, Ron) e delle persone che collaborarono spontaneamente alla realizzazione del film: abitanti del luogo, partigiani, staffette.

“Una svedese in guerra” diventa quindi, inevitabilmente, una riflessione sull’attualità dei valori che quel film rappresentò e sui cambiamenti tuttora in atto nel nostro Paese.

Per info: associazione.rossetorri@gmail.com tel. 338 311 2319

