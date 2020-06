IVREA. Giovedì 18 giugno il Forum intervista Gabusi

Giovedì 18 giugno alle 21, incontro dibattito on line in diretta su Zoom e Youtube con Giuseppe Gabusi, politologo internazionalista e docente presso l’Università di Torino. Titolo della diretta: “Globalizzazione in frenata? Guerre commerciali, conflitti geopolitici, pandemia di Covid-19”. Organizza il Forum del Canavese, introduce e modera Francesco De Giacomi.

“In questi mesi – dicono al Forum – si sta dibattendo il futuro, ma spesso relativo solo a singoli paesi o a singoli fenomeni quali l’occupazione o l’ambiente. Proponiamo uno stimolo relativo a un fenomeno trasversale che riguarda molti aspetti dell’intero pianeta: la globalizzazione, apprezzata o criticata che sia, è sotto attacco. Il prof . Gabusi ci aiuterà in questa riflessione, nella quale è come di consueto riservato ampio spazio per domande del pubblico…”.

La pandemia ha accelerato alcuni trend già presenti da anni nel contesto economico e politico internazionale. La guerra commerciale e tecnologica tra Cina e Stati Uniti, che sembrava essere giunta a una tregua, non solo riprende vigore, ma si accompagna a crescenti tensioni politiche tra Washington e Pechino.

Gli stati europei si scoprono vulnerabili per mancanza di produzione nazionale di prodotti essenziali, molte aziende tendono a ridurre la dipendenza dalla Cina attraverso la diversificazione dei fornitori e il “re-shoring”. Gli stati ritornano a intervenire pesantemente in economia.

“La globalizzazione è dunque finita? Il mondo sta velocemente precipitando verso una nuova Guerra fredda? Quali sono le conseguenze per l’Europa?” sono solo alcune delle domande a cui Gabusi risponderà.

Info all’indirizzo info@forumdemocraticodelcanavese.it

