IVREA. Giovedì 1° luglio alle ore 21, il Forum democratico organizza un incontro dibattito con il professor Filippo Scuto su “Immigrazione: politiche europee e implicazioni per l’Italia”.

Per concludere il programma di questo primo semestre, particolarmente ricco di eventi di altissima qualità, il Forum ha invitato il prof. Filippo Scuto, dell’Università degli Studi di Milano, per un incontro sul tema delle politiche europee dell’immigrazione e delle conseguenti implicazioni nella politica italiana.

L’immigrazione è un tema centrale nell’agenda europea, ormai da tempo, e intreccia questioni e aspetti di notevole complessità, in particolare sul piano giuridico, istituzionale e politico: saranno questi gli ambiti principali di osservazione e di approfondimento dell’incontro.

Ci si soffermerà sulla nascita e sullo sviluppo delle politiche europee dell’immigrazione e dell’asilo di questi anni, evidenziandone pregi e difetti e affrontandole considerando l’approccio delle istituzioni europee e quello, spesso divergente, degli Stati membri in materia e dell’Italia in particolare. Il tema verrà trattato avendo particolare riguardo alla questione, anch’essa problematica e ad esso strettamente legata, della tutela dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, del diritto di asilo.

La relazione cercherà di evidenziare le prospettive future della politica comune in materia, richiamando anche i più recenti e rilevanti documenti come, ad esempio, il Patto sull’immigrazione e l’asilo adottato dalla Commissione europea nel settembre del 2020.

Per partecipare online e poter porre quesiti al relatore

In alternativa, è possibile seguire l’incontro sul canale YouTube del Forum https://www.youtube.com/user/ForumDemocratico

Filippo Scuto è Professore di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Studi internazionali, Giuridici e storico-politici. Nella medesima Università insegna Diritto Pubblico e Diritto dell’immigrazione ed è Docente Jean Monnet di Diritto dell’immigrazione.

