IVREA. Giorno del ricordo, striscione Rebel Firm

Uno striscione di Rebel Firm è comparso questa notte nei pressi del Movimento.

“Durante gli anni 40 del secolo scorso – dicono in un comunicato stampa alcuni esponenti dell’associazione eporediese – e per un lungo periodo successivo alla fine della guerra, centinaia di migliaia di nostri connazionali furono seviziati e trucidati dai partigiani comunisti di Tito. La loro colpa era essere Italiani. A distanza di quasi ottant’anni, i mezzi di informazione del regime antifascista continuano puntualmente a tacere o a sminuire la tragedia in questione. Nessuna italianizzazione può essere considerata come giustificazione di un tale genocidio. Si rassegnino i finti storici e i papagalli del pensiero unico. “Nel ricordo non li hanno uccisi!”

Commenti