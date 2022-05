Panchine divelte, giochi rotti e vandalizzati, erbacce e buche…. Se c’è un problema che a Ivrea è sempre sulla bocca di tutti è quello delle manutenzioni. Limitandoci a questa amministrazione e a questo sindaco, ad un certo punto, per risolverlo, il sindaco Stefano Sertoli aveva deciso di cacciare via la vicesindaca Elisabetta Ballurio (che pure qualche merito se lo era procacciato sul campo cercando di mettere in piedi una squadra tecnica) per assegnare la delega a Michele Cafarelli. A ben vedere si è finiti dalla padella alla brace. Un disastro di proporzioni bibliche, anche [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.