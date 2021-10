IVREA. Continua la telenovela in salsa sudamericana, di quelle che non finiscono mai, sulla presidenza della Fondazione dello storico Carnevale.

Tre i candidati: Roberto Binaghi, Franco Rosso e il solito Piero Gillardi. Il primo è scappato via a gambe levate, il secondo non è mai neanche stato preso in considerazione dal sindaco Stefano Sertoli a causa di dell’aut-aut della Lega. Questo si è sempre detto e questo si è sempre scritto. Poi, la scorsa settimana, sono arrivate le formali precisazioni del segretario della Lega Fabio [...]



