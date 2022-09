Il post ha fatto capolino su Facebook, tra un post di campagna elettorale e l’altro….

“Cari amici – scrive il candidato alla carica di deputato, il leghistanel profilo del consigliere regionale della Lega Andrea Cane – ci tengo ad invitarvi alla partita di beneficenza che domani 24 settembre dalle ore 16 vedrà giocare la Nazionale Italiana artisti TV contro una rappresentativa Canavesana composta anche da giocatori ex Toro e Juve. La raccolta fondi della partita di calcio, che da diverso tempo sto supportando grazie all’Associazione “Noi Ci Siamo Onlus” di Valperga, in questo caso sarà devoluta alle persone non abbienti che per esempio non riusciranno a sostenere le spese del caro energia nei prossimi mesi. Domani vi invito soprattutto a portare più persone possibili allo Stadio Pistoni: confido quindi di vederci per un pomeriggio di sport, festa, solidarietà e condivisione! Grazie in anticipo del vostro supporto: il nostro #Canavese , unito come una vera Squadra soprattutto in queste occasioni, ci fa diventare ancora più orgogliosi di abitarlo e poterlo supportare tutti insieme! #MaiFermarsi #SquadraCanavese #PerVoiNoiCiSiamo…”.