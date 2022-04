“Facciamo molta attenzione a indurre alla chiusura locali che sono un presidio. Dietro l’angolo c’è poi il piccolo negozietto che vende alcolici tutta la notte…” così l’altra sera l’assessore Michele Cafarelli in risposta ad una interpellanza firmata dal consigliere comunale del Pd Fabrizio Dulla sollecitato da un bel gruppo di cittadini che ogni due per tre s’attaccano al telefono chiedendo l’intervento delle forze dell’ordine e puntando il dito sulla movida che nei fine settimana si scatena in corso Re Umberto, nei giardini dedicati ai Marinai d’Italia e in piazza Ferrando.

“Molti ragazzi – [...]