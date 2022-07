La collaborazione dell’AVIS di Ivrea, che nelle scorse settimane ha celebrato il 70° anniversario della sua costituzione, nei confronti del Servizio Trasfusionale dell’Azienda è preziosa e continua, anche per quanto riguarda l’attenzione al comfort dei donatori. Negli anni scorsi, il Servizio Trasfusionale ha ricevuto la donazione di tre TV a schermo piatto, che consentono di intrattenere i donatori nella sala d’attesa e nella sala donazioni, specie quando si tratta di donazioni di plasma e di piastrine, che durano circa 40 minuti. In seguito, sono stati forniti i carrelli porta-bilance e, nel 2019, sono state donate due poltrone reclinabili ed elettrificate. Nel corso del 2020, il gruppo sportivo dell’AVIS ha donato al Servizio Trasfusionale un PC portatile, utilizzato per effettuare l’assegnazione di emocomponenti a distanza, in telemedicina, da parte del medico reperibile del Servizio. Infine, recentemente, sono stati donati un totem per il monitoraggio dei parametri vitali e due poltrone reclinabili elettrificate, che consentono la donazione di sangue ed emocomponenti in modo confortevole e monitorato. E ancora, l’AVIS ha versato la quota di iscrizione a corsi della SIMTI (Società Italina di Medicina Trasfusionale ed Immunoematologia) per un’infermiera e per un tecnico di laboratorio del Servizio, contribuendo a mantenere la formazione e l’aggiornamento del personale sempre adeguati alle novità in materia trasfusionale.

Queste donazioni si aggiungono al sensibile e costante supporto a beneficio dei pazienti che necessitano di trasfusione.

“Grazie ai soci dell’AVIS di Ivrea, a cui si aggiungono i soci dell’AVIS di Castellamonte e della Croce Rossa Italiana di Ivrea – riferisce il Direttore del Servizio Trasfusionale Grazia Delios – nel 2021 le donazioni di sangue, di plasma e di piastrine effettuate presso l’ASL TO4 sono state 6.514. Nel corso della pandemia da Covid, non solo i donatori hanno effettuato regolarmente le donazioni previste, ma chi di loro ha contratto la malattia, a guarigione avvenuta, ha donato il proprio plasma iperimmune, che ha consentito di trattare adeguatamente i pazienti ricoverati per Covid presso le Terapie Intensive dell’Azienda”.

E conclude “Rivolgiamo un appello a tutti i cittadini del nostro territorio che rientrano nei criteri previsti a diventare donatori, anche per evitare la carenza che di solito si verifica nei mesi estivi. Il sangue non può essere prodotto artificialmente ed è essenziale alla vita. Per questa ragione è fondamentale il gesto di solidarietà umana che si esprime con la donazione volontaria, consapevole, gratuita e periodica”.

Per informazioni è possibile fare riferimento al Servizio Trasfusionale dell’ASL TO4 (Telefono 0125 414810).

