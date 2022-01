Se ne era già parlato in un recente consiglio comunale e finalmente ci siamo. Grazie alla convenzione stipulata con la Provincia di Biella per la Centrale di Committenza (gli uffici comunali che se ne occupavano ai tempi di Carlo Della Pepa sono praticamente stati smantellati), è stata avviata la gara per il servizio di distribuzione del gas naturale che interesserà 76 comuni dell’eporediese. Avrà una durata di 12 anni, per un valore complessivo stimato di circa105 milioni di euro (9 milioni per anno). Il tutto nel solco della riforma del settore della distribuzione [...]





