Un San Savino da dimenticare e pure presto. Un cavallo morto, in stalla, si presume per il caldo. Il centro storico completamente vuoto nella giornata di domenica. Poco più di 500 persone nell’area fiera e, dulcis in fundo, alla sfilata del venerdì, appena 46 carrozze…. Poche… Davvero troppo poche, considerando quello che si è speso.

“Non è colpa di chi organizza ma è dell’Amministrazione – inforca senza tanti giri di parole Elvio Gambone di Eporedia – Sono degli incapaci e quel che mi dispiace è d’averli appoggiati alle scorse elezioni. San Savino cade il [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.