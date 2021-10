Giovedì 21 ottobre 2021 alle ore 20:30 si terrà al Cinema Boaro (via Palestro 86, Ivrea) la presentazione di Gaia… il tempo stringe!, il contest di scrittura cinematografica rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Ivrea. A seguire proiezione gratuita del film Bugs (Insetti) di Andreas Johnsen, in collaborazione con CinemAmbiente.

Con Gaia… il tempo stringe! si intende rendere gli studenti protagonisti di un percorso dinamico, per mezzo del quale esprimere le proprie idee attraverso il linguaggio cinematografico.

Studentesse e studenti saranno chiamati a confrontarsi e a co-creare per l’ideazione e la stesura di un soggetto cinematografico sul tema della tutela ambientale. Gli autori dei quattro migliori soggetti parteciperanno ai laboratori di cinema – diventando registi, truccatori, operatori, attori – per realizzare il proprio cortometraggio di 1 minuti sotto la guida dei formatori del Cinema Boaro.

Gaia… il tempo stringe! è una delle attività previste dal progetto CINE (Cinema communities for Innovation, Networks and Environment), finanziato dall’Unione Europea e coordinato da Slow Food, in partenariato con Associazione Cinemambiente, Mobile Film Festival, Cinema Boaro di Ivrea, Cinema Vittoria di Bra, Kinookus (Cinetaste) Association e Comune di Cherasco.

In programma:

ore 20:30 presentazione del progetto Gaia… il tempo stringe!, il contest di scrittura cinematografica a tematica ambientalista rivolto alle studentesse e agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Ivrea

ore 21:00 proiezione del film Bugs (Insetti) di Andreas Johnsen (Danimarca, 2016, 76’) SINOSSI: Sono stati indicati come una risorsa fondamentale per combattere la fame nel mondo, prima che gli chef ne elogiassero il gusto, gli ambientalisti il loro basso impatto ecologico e i nutrizionisti il loro alto valore nutrizionale: ma gli insetti sono davvero il cibo del futuro? Ingresso gratuito fino a esaurimento dei posti disponibili, Green Pass obbligatorio per i maggiori di 12 anni.

TAG: #alimentazione #futurodelpianeta #animali

Commenti