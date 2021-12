Secondo appuntamento al Cinema Boaro di Ivrea (via Palestro, 86) con la rassegna cinematografica GAIA…Il tempo stringe!, dedicata a temi ambientali ed alimentari. L’iniziava intende coniugare cinema e attivismo, intrattenimento e impegno, con l’obiettivo di valorizzare e stimolare l’impegno di cittadine e cittadini nella tutela dell’ambiente.

Martedì 14 dicembre appuntamento alle 21.00 con il film The Great Green Wall (La grande muraglia verde) di Jared P. Scott, alla scoperta della più grande struttura organica del pianeta, una barriera naturale nella vasta fascia dell’Africa sub-sahariana che sta nascendo per contrastare gli effetti della crisi climatica, qui particolarmente gravi. La creazione del Grande Muro Verde è uno degli sforzi più ambiziosi dell’umanità e il suo completamento è previsto per il 2030.

Attraverso lo sguardo della cantante e attivista maliana Inna Modja, lo spettatore è condotto in un viaggio visivamente e musicalmente sbalordivo. In uno scenario di gravi conflitti e carestie, i benefici del progetto si fanno sempre più concreti testimoniando la storia di un fiorente movimento panafricano che porta speranza a milioni di persone realizzando “l’unico muro che unisce”.

Ospite della serata LUCA MERCALLI, meteorologo e climatologo e divulgatore scientifico.

Proiezioni gratuite, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Green pass obbligatorio per maggiori di 12 anni. Proiezione in lingua originale con sottotitoli in italiano.

La proiezione è organizzata da Cinema Boaro in collaborazione con CinemAmbiente nell’ambito del progetto Cinema communities for Innovation, Networks and Environment (CINE). Il progetto CINE, finanziato dall’Unione Europea e coordinato da Slow Food in partenariato con Associazione Cinemambiente, Mobile Film Festival, Cinema Boaro di Ivrea, Cinema Vittoria di Bra, Kinookus (Cinetaste) Associaon e Comune di Cherasco. CINE ha l’obiettivo di supportare la socialità e l’interesse ai temi ambientali e alimentari, sostenendo allo stesso tempo le sale cinematografiche in quanto luogo di cultura e di aggregazione per le comunità locali.

Il prossimo appuntamento con la rassegna GAIA…Il tempo stringe! si terrà mercoledì 26 gennaio 2022 alle 21.00 con la proiezione di El lugar de las fresas (Il paese delle fragole) di Maite Vitoria Daneris.

INFO E PRENOTAZIONI:

http://www.cinemaboaro.com/

https://www.facebook.com/cinema.boaro; 0125 641480 – info.boaro@gmail.com

