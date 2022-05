IVREA. Furto nella notte tra lunedì e martedì nella sede del ‘Serd’ dell’Asl To4 in via Aldisio a Ivrea. Ignoti sono penetrati all’interno dei locali passando da una finestra: una volta negli uffici hanno portato via due macchinette del caffè, le cialde e un personal computer. Poi hanno preso da un armadietto le chiavi di un’auto e hanno rubato anche quella.

Si tratta di una Citroen C3 dell’azienda sanitaria che, sulle portiere, riporta i loghi e gli adesivi dell’Asl To4. I malviventi, entrati in azione intorno alle 2.30, prima di introdursi nei locali hanno messo fuori uso le telecamere di videosorveglianza. Indagano gli agenti del commissariato di polizia di Ivrea.

