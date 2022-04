San Savino a rischio per colpa dei Mondiali giovanili di canoa e dei soldi che non ci sono? In Municipio, dopo il polverone sollevato da questa testata poco prima di Pasqua, cercano di buttare un po’ acqua sul fuoco.

“Qualcuno – interviene nel dibattito la vicesindaca Elisabetta Piccoli – sta dicendo in giro che non ci sarebbero i soldi. Tutto sbagliato. I soldi ci sono. Non c’è ancora il bilancio. Tutti sanno che siamo un po’ tirati ma io ho già detto con largo anticipo sui tempi che ci sarebbero stati a disposizione [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.