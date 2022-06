Con dispiacere devo comunicare che la nostra Associazione di Volontariato Disleporedia rischia di chiudere la sua storia.

Sono Presidente da più di 10 anni e con rammarico lascerò il mio incarico entro fine anno e in ogni caso prima dell’inizio del prossimo anno scolastico.

La decisione di alzare bandiera bianca deriva principalmente come per molte altre realtà, per il fatto che l’apporto volontario è sempre più scarso, manca un ricambio generazionale e questo genera sconforto ma anche stanchezza e sacrifici da ripartire su sempre meno persone.

Attualmente i volontari impegnati si contano sulle dita di una mano. Nel corso di questi anni Disleporedia ha proseguito la propria attività a supporto delle famiglie di studenti DSA. L’Associazione è stata contattata non solo dalle famiglie (tramite lo sportello) ma ha anche avviato una collaborazione continuativa con il Consorzio IN.RE.TE. che si è avvalso della nostra associazione per le questioni che vedono coinvolti studenti con Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Diverse le attività svolte che vanno dalla semplice formazione per genitori, ai corsi per Tutor fino ad uno sportello gratuito per genitori e insegnanti.

Con dispiacere devo comunicare la mia decisione di rinunciare alla carica di presidente. I problemi personali e il mancato entusiasmo mio e forse di noi tutti ad affrontare problematiche future, ma soprattutto la mancanza di ricambio generazionale mi porta a questa scelta. Nulla vieta che se qualcuno si sentisse in grado di continuare potrà farsi avanti per continuare l’attività. In alternativa saremo costretti a sciogliere l’associazione. La validità dei risultati raggiunti ogni anno, dimostra che i lavoro svolto con l’impegno costante dei volontari è un prezioso contributo per coloro che apparentemente chiedono, ma che con nostra sorpresa ed a nostra insaputa sanno regalarci emozioni uniche, insostituibili e indimenticabili, e ai quali noi diamo soltanto un poco del nostro tempo.

Questa mie righe possono anche essere intese come un grido di aiuto!!

Questi mesi che abbiamo davanti prima del nuovo anno scolastico potrebbero essere utili per individuare altre realtà del territorio compatibili con la nostra attività che abbiano la voglia e l’entusiasmo di prendere il nostro testimone e continuare l’opera fino ad oggi portata avanti da Disleporedia. Se questo sarà possibile ne sarò e sono certo ne saranno entusiasti anche gli altri volontari dell’associazione.

Ringrazio tutti coloro che in questi anni hanno permesso con la loro collaborazione e con il loro supporto economico che questa meravigliosa esperienza prendesse corpo e andasse avanti. In particolare ringrazio per la collaborazione: MuseoTecnologicamente di Ivrea che ci ha ospitato per diversi anni, l’Associazione Bellavista Viva, lo Zac e Fondazione di Comunità per il supporto economico a sostegno dei nostri progetti.

Auspicando che si possa fare avanti qualcuno con energie nuove e voglia di fare per dare continuità a quanto già lodevolmente fatto in questi 10 anni di attività porgo a tutti il mio sincero saluto.

Giorgio Franco

Presidente

Disleporedia Odv

