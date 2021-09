Ascolta l'Audio Dell'Articolo

VENERDI’ 3 SETTEMBRE alle ore 18.00 in sala Santa Marta, Mondadori Bookstore Ivrea, Open Papyrus Jazz Festival Music Studio Ivrea e Ivrea Jazz Club presentano “FRANCO D’ANDREA UN RITRATTO”, un libro di FLAVIO CAPRERA. Modera il libraio Davide Gamba.

Franco D’Andrea, pianista, compositore, arrangiatore e leader, è uno dei più importanti musicisti della storia del jazz europeo: un modernizzatore autentico, capace di traghettare il jazz da una concezione orientata alla ripetizione delle forme e dei generi americani al nuovo stile che ha contraddistinto la sensibilità italiana nel mondo. Flavio Caprera racconta per la prima volta in questo libro l’intera evoluzione della personalità e del linguaggio di D’Andrea attraverso le sue numerose e diverse fasi artistiche e progettuali, concretizzate anche nella corposa produzione discografica: dagli anni giovanili al Modern Art Trio, passando per l’esperienza jazz-rock del Perigeo e le molte illustri collaborazioni artistiche successive, per arrivare infine ai recenti, fertilissimi anni.

Seguirà aperitivo a cura dell’Enoteca Vino e Dintorni e concerto del DUO DI BONAVENTURA – SARTORIS, con Daniele Di Bonaventura (bandoneon) e Emanuele Sartoris (pianoforte)

Ingresso libero. Green Pass richiesto

