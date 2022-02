Nell’ultima settimana ho ricevuto centinaia di lettere (probabilmente si tratta

in realtà di migliaia, ma non avevo voglia di contarle), tutte cartacee in

quanto i miei lettori stanno alla tecnologia come Anna Bono all’accoglienza;

tutte inderogabilmente mi chiedono una cosa: occuparmi di un personaggio

storico eporediese legato al mondo della musica. Per pura combinazione proprio

in questi giorni mi sono imbattuto in Francesco Molino, e quindi pronti via!

Francesco Molino nacque a Ivrea il 4 giugno 1768, quindi un anno, due mesi e

undici giorni prima di Napoleone, che però non nacque a Ivrea.

Era figlio [...]