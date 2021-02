IVREA. Forum democratico. Incontro con Sandro Gozi

Il Forum Democratico del Canavese organizza un incontro-dibattito con l’eurodeputato Sandro Gozi, (lista Renaissance), Presidente della UEF (Unione dei federalisti europei). Si svolgerà, in remoto, giovedì 11 febbraio alle ore 21.00, sul tema del Next Generation EU e delle conseguenti nuove prospettive di integrazione dell’Unione europea. Si cercherà di dare una risposta alla domanda: la pandemia COVID-19 può essere il federatore per l’UE affinché essa possa affrontare le nuove sfide globali (cambiamento climatico, salute, ricerca, innovazione green e digitale, immigrazione) e possa diventare il riferimento per uno stabile equilibrio tra i principali player mondiali (USA, Cina, Russia, India, Brasile)? L’incontro sarà presentato e moderato da Claudio Cuccurullo, Caporedattore de La Sentinella.

