IVREA. Si è concluso l’anno scolastico e con esso anche gli interventi di educazione ambientale realizzati da SCS nelle scuole del territorio gestito dalla società.

I laboratori hanno coinvolto studenti della primaria e della secondaria di primo grado e affrontato la raccolta differenziata applicata a temi di ampio respiro come la sostenibilità ambientale, il ciclo del rifiuto, l’economia circolare e i tempi di degradazione dei rifiuti. Tutti i contenuti sono stati modulati in base alle fasce di età e applicati alla quotidianità che ciascun studente vive a casa, in famiglia, a scuola.

Viste le restrizioni imposte dalle disposizioni legate al COVID, l’esperto SCS non ha potuto entrare fisicamente in aula e tutte le lezioni sono state gestite utilizzando piattaforme on line che hanno permesso di raggiungere gli studenti anche da remoto e condividere documenti, quiz, giochi presentazioni anche senza una presenza fisica in classe.

“Ormai da svariati anni Società Canavesana Servizi (SCS) ha sviluppato con le scuole del territorio un rapporto di collaborazione e crescita reciproca”, afferma il direttore SCS Andrea Grigolon, “proponendo percorsi di educazione ambientale per promuovere una partecipazione attiva dei cittadini nel pieno rispetto del territorio e della propria comunità. In questo senso, gli studenti sono a pieno titolo cittadini del Comune in cui vivono, studiano e si muovono e quindi protagonisti del cambiamento per uno sviluppo pienamente sostenibile. Proprio partendo dall’idea di accrescere la consapevolezza dell’ambiente che li circonda e delle modalità con cui vengono utilizzate le risorse naturali (rinnovabili e non), abbiamo pensato di rendere gli studenti i primi promotori e fautori del cambiamento, passando anche attraverso piccole, ma non meno importanti, scelte quotidiane come gestire correttamente i rifiuti che produciamo e cercare di ridurli il più possibile”.

Educazione alla sostenibilità intesa, quindi, come opportunità di riflessione sul ruolo che ciascuno di noi occupa nella società e nel proprio territorio e su quanto possiamo agire in un’ottica di prevenzione anziché di riparazione del danno. Le adesioni sono state numerose: sono stati convolti circa 1350 studenti in 87 laboratori, di cui 39 nella scuola primaria, 38 nella secondaria di primo grado, 7 nelle sezioni della scuola dell’infanzia e 3 con I Centri provinciali per l’istruzione degli adulti (CPIA).

“Alcuni laboratori si sono articolati in più incontri attraverso cui sviluppare un percorso basato sulla progettazione partecipata”, aggiunge il direttore SCS Grigolon, “in cui gli studenti stessi venivano chiamati a ideare proposte innovative di sostenibilità da applicare nel proprio contesto di vita e nella scuola, pensando come ridurre l’impatto ambientale e come rendere più puliti e accoglienti i luoghi in cui trascorrono le proprie giornate. Gli studenti hanno poi proposto i propri progetti attraverso video, presentazioni PowerPoint o guide per differenziare meglio, dando così concreta applicazione ai contenuti appresi nel laboratorio dell’esperto SCS”.

Le attività si sono svolte in stretta sinergia con gli insegnanti che hanno avuto la possibilità, successivamente al percorso, di valutare non solo i contenuti, ma anche la crescita di competenze degli studenti e l’applicabilità rispetto alle materie di studio degli strumenti didattici messi a disposizione dalla Società (oltre all’esperto dedicato alla formazione vera e propria, anche video scaricabili nel canale YouTube dell’azienda e schede didattiche fornite al momento dell’adesione). Il kit è stato valutato un ottimo supporto successivo alle lezioni per riprenderne i contenuti e approfondirli ulteriormente, fornendo anche spunti per le prossime proposte per il nuovo anno scolastico, in cui il materiale sarà arricchito e ulteriormente diversificato.

Lavorare oggi con i ragazzi è non solo un’opportunità per formare, ma anche per condividere insieme punti di vista, idee e proposte in un percorso di apprendimento reciproco, un’occasione da non perdere per coltivare in ciascuno di noi il seme della consapevolezza sull’importanza del rispetto dell’ambiente e sul dovere nei confronti del futuro.

