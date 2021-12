Il Comune di Ivrea ha avviato, in collaborazione con Ascom, tre giornate di formazione per guide turistiche abilitate. Dell’organizzazione è stata incaricata l’agenzia formativa For.Ter. Le giornate si inseriscono nel Piano d’Azione di Capacity Building in un’ottica di rilancio del territorio turistico e di valorizzazione del Sito UNESCO e fanno parte del programma di attività sostenuto dal Ministero della Cultura attraverso la Legge 77/2006. Il corso, riconosciuto dalla Regione, della durata complessiva di 20 ore, prevede 3 incontri teorici presso la sede dell’Adriano Olivetti Leadership Institute nella Palazzina dei Servizi Sociali e una visita del sito Unesco “Ivrea città industriale del XX secolo”.

“La particolarità del Sito – commenta il sindaco Stefano Sertoli – richiede, la trasmissione di contenuti sia tecnici che narrativi al fine di rendere possibile ai visitatori un’esperienza completa e affascinante. Per questo ringrazio il Ministero della Cultura per aver sostenuto questa attività all’interno del programma presentato dalla Città di Ivrea nell’ambito dell’implementazione del Piano di Gestione”.

“Il corso – aggiunge il presidente Ascom Luisa Marchelli – sarà la rampa di lancio per creare un forte interesse sulla nostra offerta culturale e un’occasione per creare flussi turistici di interscambio tra i vari Siti che appartengono al sistema UNESCO”.

“Le guide turistiche – passa e chiude Monica Gnocchi presidente dell’Associazione GIA (Guide, Interpreti e Accompagnatori turistici del Piemonte) – sono felici di essere state coinvolte in questo progetto. Mai come in questo delicato momento di riattivazione turistica sono necessari professionisti abilitati e formati alla divulgazione del patrimonio Unesco che Ivrea -Città Industriale del XX secolo – custodisce. Ringraziamo gli oratori di eccellenza, la città di Ivrea e le Ascom territoriali coinvolte“.

Commenti