La Fontana di Camillo Olivetti è oggetto in questi giorni di un importante intervento di manutenzione essendosi bruciato il motore della pompa idraulica che venne installata tra gli anni 2008 e 2009.

Nel corso di quest’anno gli uffici comunali hanno già eseguito diversi interventi di manutenzione. Nel mese di marzo il problema alla girante è stato risolto in laboratorio meccanico con la sostituzione della stessa. Ad agosto, ancora, si è verificato un problema alla tenuta, anche questo risolto in laboratorio meccanico.

Ora la fontana è ferma perché si è bruciato il motore, arrivato ormai a fine vita.

Si è provveduto, pertanto, a dare un incarico per la fornitura e posa di un nuovo circolatore che sarà installato entro la fine del mese di settembre. (COMUNICATO DELL’AMMINISTRAZIONE COMUNALE)

