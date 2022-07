Il governo Sertoli non è riuscito a creare una discontinuità con le precedenti Amministrazioni di sinistra ; i rapporti con le partecipate e i consorzi della città restano immutati.

Il cambiamento atteso in città non è avvenuto sebbene affrontare il nodo delle partecipate sia urgente. Efficienza, trasparenza, centralità del Consiglio Comunale interrogano sull’operato della Fondazione Guelpa e di Ivrea Parcheggi e sulla gestione dei Consorzi SCS e In Rete.

Si avvicinano le elezioni amministrative, ci proponiamo di affrontare con attenzione l’operato degli Enti citati; le posizioni che le forze politiche hanno tenuto nel passato e terranno nel prossimo futuro condizioneranno le nostre possibili alleanze politiche.

Le azioni propositive che abbiamo agito in Consiglio Comunale relativamente alla Fondazione Guelpa sono molteplici; le nostre mozioni approvate dall’Aula hanno reso possibile la modifica del suo statuto ottenendo che la designazione del presidente venisse attribuita al Consiglio Comunale, abbiamo favorito l’elezione del nuovo presidente dopo mesi di attesa, facilitato il confronto tra Consiglieri e C.d.A. della Fondazione attraverso la richiesta di convocazione della Commissione Cultura, contribuito ad attivare gli Uffici al fine di elaborare valutazioni urbanistiche e finanziarie finalizzate a definire il sito più idoneo per la nuova biblioteca comunale, affermato e favorito il ruolo dei Consiglieri comunali nel definire le linee d’azione della partecipata.

Dopo anni di impegno possiamo affermare che fu una decisione avventata affidare alla Fondazione i beni e l’ingente patrimonio finanziario lasciato in eredità alla città, una gestione diretta da parte dell’Amministrazione avrebbe ottenuto risultati migliori.

Si decise che non dovessero essere i democratici regolamenti del Consiglio Comunale a garantire trasparenza e confronto; alla vita amministrativa del comune caratterizzata da dibattiti e votazioni di consiglieri eletti a rappresentanza dei cittadini si è preferito dare vita ad un Ente che è diventato nel tempo un luogo “di potere”poco trasparente e animato da conflitti interni al suo C.d.A. a cui seguirono negli anni dimissioni di presidenti e consiglieri (Durante questa legislatura si sono avvicendati ben tre Presidenti).

Alla dannosa discontinuità operativa causata dai ripetuti avvicendamenti si sommano i gravi contrasti con il Consiglio Comunale che a suo tempo causarono le dimissioni del Sindaco Della Pepa; possibili irregolarità e decisioni ingiustificate nella gestione della Fondazione hanno motivato a fine 2019 l’approvazione di una mozione che denunciava la gravissima crisi interna dell’Ente e causato le dimissioni dell’avvocato Franca Vallino dal C.d.A .

In questi giorni abbiamo appreso dai mezzi di informazione che la Corte dei Conti starebbe esaminando l’operato della “Guelpa” e avrebbe richiesto maggiori informazioni sulla società Mozart di cui la Fondazione detiene quote; evidentemente alcune perplessità emerse in consiglio comunale e l’esposto presentato da Franca Vallino avevano colto nel segno relativamente alla discutibile partecipazione alla Società Mozart e all’acquisto effettuato da quest’ultima dell’immobile in Corso Massimo D’Azeglio in cui a sede il liceo musicale.

Oltre ai gravi limiti esposti una valutazione sull’operato dell’Ente non può prescindere dalla considerazione dei costi (segreteria, gestione, rimborsi, assicurazioni, revisore dei conti, consulenze, utenze, ecc.) che la nostra città affronta da ben 17 anni.

Sebbene il testamento della Sig.ra Guelpa indichi chiaramente il compito di investire nell’ampliamento e potenziamento della biblioteca comunale dobbiamo constatare che siamo ben lontani da una prima progettazione; la Fondazione e le Amministrazioni che si sono succedute hanno la pesante responsabilità di non aver ancora reso disponibile ai cittadini spazi e possibilità legate alla cultura di cui Ivrea ha necessità.

Presto la Fondazione dovrà quindi rispondere del suo operato, mostrare il suo concreto contributo alla progettazione della biblioteca e giustificare la sua esistenza alla luce della sua capacità, ad oggi non dimostrata, di rappresentare un valore aggiunto alle capacità dell’Amministrazione di operare nell’ambito culturale.

