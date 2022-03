Bartolomeo Corsini, 59 anni, professore universitario, è stato nominato dal Consiglio comunale di Ivrea, nuovo presidente della Fondazione Guelpa. L’ente, che si occupa di eventi culturali in città e del Museo civico Garda, nel rispetto del lascito di Lucia Guelpa, dovrà realizzare nei prossimi anni la nuova biblioteca di Ivrea, nell’ambito del polo culturale che nascerà in piazza Ottinetti. La Fondazione, a breve, sarà quindi chiamata a gestire opere pubbliche per diversi milioni di euro.

