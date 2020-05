IVREA. Fondazione di Comunità: “Siamo una grande famiglia”

Insieme alla Caritas Diocesi Ivrea, l’Albo delle Associazioni Socio Assistenziali Ivrea, al Consorzio Intercomunale dei Servizi Socio Assistenziali Cuorgnè (C.I.S.S.38), al Consorzio intercomunale servizi socio-assistenziali Caluso (C.I.S.S-A.C.), al Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE.(INterventi e RElazioni TErritoriali), la Fondazione di Comunità del Canavese ha creato il nuovo Fondo speciale “Siamo una grande famiglia!”.

Un fondo per fare un ulteriore passo verso la comunità e aiutare famiglie e ragazzi che rischiano di vivere nuove situazione di povertà, disagio ed esclusione.

Le donazioni raccolte saranno gestite in collaborazione con gli enti coinvolti, sia per fronteggiare le nuove forme di povertà in cui si troveranno le famiglie, sia per contrastare le forme di povertà educativa attraverso l’acquisto di tablet, pc, servizi per la connessione e materiali didattici.

“Abbiamo deciso – spiegano – di non farlo da soli ma di coordinarci con le realtà che in modo stabile si occupano di gestire i servizi socio assistenziali sul territorio: perché la campagna sia più efficace e capace di dare risposta ai bisogni reali delle famiglie...”.

Come donare: IBAN IT95 X030 6909 6061 0000 0134 72

Nella causale del versamento si deve riportare la dicitura “Fondo speciale Siamo una grande famiglia” e indicare l’eventuale preferenza per la destinazione dei fondi: A) famiglie B) povertà educativa. Chiediamo inoltre di segnalare un riferimento email per l’invio della ricevuta (per detrazioni fiscali).

La Fondazione partecipa inoltre al progetto di raccolta di pc usati insieme a Croce Rossa Italiana comitato di Ivrea, Consorzio Servizi Sociali IN.RE.TE., Cooperativa Alce Rosso, Associazione Epicentro, Caritas Diocesana di Ivrea, Confindustria Canavese, Società Canavesana Servizi e l’Accademia del Software Libero in accordo con gli Istituti Comprensivi del territorio.

La Fondazione ha anche attivato una nuova sezione sul proprio sito web che, grazie alla collaborazione con tante realtà del terzo settore del territorio, fornisce informazioni utili sui servizi attivati per dare risposta ai tanti bisogni che l’emergenza sanitaria ha reso più urgenti.

Commenti