IVREA. Fondazione di Comunità ha raccolto 31.600 euro

Fondazione di Comunità del Canavese, per sostenere le tante persone che quotidianamente sono impegnate nella lotta al Covid-19, ha deciso di aprire un Fondo speciale Emergenza Coronavirus per raccogliere risorse da destinare a due specifiche iniziative: da una parte l’acquisto di materiali e attrezzature per i nostri ospedali (in collaborazione con l’ASL TO4), dall’altra contribuire a rafforzare il lavoro delle organizzazioni di volontari maggiormente impegnate nell’aiutare i soggetti più fragili e colpiti sul nostro territorio.

Il Fondo ha raccolto ad oggi 31.600 euro, 6.000 dei quali provenienti dal Fondo Emergenza messo a disposizione dalla Fondazione.

Molti dei donatori sono i Sostenitori stessi della Fondazione; molti altri sono generosi cittadini che si sono avvicinati ad essa grazie a questa importante iniziativa, che è riuscita a coinvolgere in maniera significativa anche il mondo delle imprese.

“L’importante e prezioso risultato raggiunto – dicono i rappresentanti – ci spinge a ringraziare di cuore e in primo luogo i nostri Sostenitori che, oltre a rinnovare il sostegno alla Fondazione, ci hanno accompagnato con la loro generosità in questa raccolta fondi. Vogliamo anche ringraziare Confindustria Canavese per aver dato visibilità alla nostra iniziativa presso i suoi associati e i tanti amici che a vario titolo ci stanno aiutando a far sempre meglio la nostra parte. L’impegno della Fondazione non si ferma: continueremo la raccolta per rispondere meglio anche alle tante difficoltà che dovrà affrontare la nostra comunità nei prossimi mesi. Ci auguriamo quindi di avere ancora molti Canavesani al nostro fianco nel prossimo futuro, perchè siamo certi che tutto potrà andare bene se ognuno continuerà a fare la propria parte per “fare comunità”, ognuno come può…”:

In base alle indicazioni fornite dai donatori le erogazioni sono state così suddivise: 13.000 euro all’ASL to4 per acquisto di materiali sanitari, DPI e sanificazione: 2.000 euro a Ivrea Soccorso, 1.000 euro alla Casa Circondariale di Ivrea, 200 euro all’Associazione Mastropietro Onlus, 2.000 euro alla Croce Rossa di Rivarolo

Inoltre sono stati erogati 6.100 euro alla Caritas di Ivrea per contrastare l’emergenza alimentare che fortemente si fa sentire in questo periodo sulle fasce più deboli della popolazione.

Segnaliamo che La Fondazione di Comunità del Canavese ha aderito alla “Dichiarazione delle fondazioni ed enti filantropici europei sull’emergenza Covid-19” promossa da DAFNE Donors and Foundations Networks in Europe ed European Foundation Centre. Un’adesione che significa assumersi l’impegno a dialogare con le organizzazioni beneficiarie per rivedere temini, tempi e forme dei contributi economici concordati.Ci sembra un segnale concreto e importante per continuare a sostenere con forza le tante organizzazioni della società civile e del Terzo settore già duramente colpite dall’emergenza.

