L’ingresso di Fiorella Pacetti in consiglio comunale al posto del dimissionario Andrea Benedino? “Buona la prima” proprio come si dice quando si gira un film e una scena risulta perfetta sin dal ciak.

“Saluto il sindaco, il vicesindaco la giunta e la sala consigliare – ha esordito con umiltà la neo consigliera comunale – Sono emozionata. Per me significa prendermi cura della mia città in cui sono nata cresciuta e in cui lavoro. Ci tengo a ringraziare Andrea Benedino per l’aiuto che mi ha dato. E’ importante che volti nuovi si affaccino [...]



