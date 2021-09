Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Sicuramente non ne parleranno i Telegiornali della sera ma c’è finalmente una buona notizia da Ivrea. Nei giorni scorsi, infatti, si sono conclusi i lavori per il nuovo marciapiede di via San Lorenzo. L’assessore Michele Cafarelli è stato di parola. Aveva detto che i lavori sarebbero finiti entro la fine di agosto, sono finiti a settembre, ma è già tanta roba.

A portare a casa il risultato è lui, ma anche è soprattutto l’indomita [...]