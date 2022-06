IVREA. Ad aprire la riuscitissima Notte Bianca del Libro, sono stati gli aperitivi letterari organizzati da alcuni commercianti del centro in collaborazione con l’Ascom di Ivrea e la Camera di Commercio.

E’ stato così possibile conversare con i primi sette scrittori ospiti dalla Capitale del Libro, sorseggiando ottimo vino e degustando le prelibatezze offerte dai negozianti ospiti.

Tra questi Re Noir, di Elio Restivo che per l’occasione ha trasformato i suoi locali in un intimo salotto letterario, offrendo l’aperitivo in elegantissime lounch box.

Laura Shop, dell’accogliente Laura Betaz, ha offerto agli ospiti un elegante e ricco buffet [...]