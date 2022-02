Polizia dispiegata ovunque nelle vie del centro del giovedì grasso. Lì probabilmente per far rispettare un’ordinanza del sindaco che vietava agli esercizi commerciali di distribuire alcolici e contenitori in vetro e bicchieri. E invece? Contro le aspettative sulle feste abusive, il giovedì, si è visto solo qualche scorribanda di qualche ragazzino con la casacca per via Palestro. Serata tranquilla. Qualche schiamazzo e un po’ di gente in più il sabato sera ma niente intoppi né danni.

Il Carnevale 2022, o meglio quello che si è potuto salvare, si è svolto invece all’insegna dell’ordine pubblico. Dalla [...]