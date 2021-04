Con la vittoria di Joe Biden alle elezioni presidenziali è emersa nettamente vincente una America nuova, ferita dalla grave crisi sanitaria, sociale ed economica e da anni di sconcertante politica estera ma decisa a ripartire e a riprendere la sua posizione dominante sulla scena mondiale. Biden ha già lanciato e in parte attuato programmi ambiziosi in questo senso, e sul piano internazionale sta ridando agli Stati Uniti un ruolo di leader nelle organizzazioni internazionali che dirigono il commercio e progettano le azioni di tutela della salute e di lotta all’inquinamento ambientale, modificando sensibilmente il quadro delle relazioni tra le grandi aree economiche e le potenze egemoni che le guidano.

Il Forum Democratico del Canavese ha chiamato a parlarne Federico Rampini, corrispondente de La Repubblica negli Stati Uniti, da tempo cronista e profondo conoscitore della società americana. Per esporre il potenziale di rilancio degli USA, Rampini prenderà le mosse dal suo ultimo libro I cantieri della storia. Ripartire, ricostruire, rinascere, nel quale alcuni capitoli sono dedicati a illustrare come, nella storia del secolo scorso, le forze positive della società americana hanno saputo rilanciare lo sviluppo e dare nuova sostanza alla vita democratica e nuovo impulso alle forze progressiste di tutto il mondo occidentale. Si riferisce naturalmente alle due gravi crisi dell’economia e dell’organizzazione sociale del secolo scorso, e ai relativi storici piani di rinascita: il New Deal di Roosevelt e il Piano Marshall di Truman.

La videoconferenza sarà tenuta venerdì 30 aprile 2021, ore 21.00 su piattaforma Zoom. Dopo l’intervento di Federico Rampini in collegamento da New York, i partecipanti potranno dialogare con il relatore, come di consueto nelle serate del Forum.

Potete registrarvi

CLICCANDO QUI oppure seguire l’evento in streaming su YouTube, sul canale: https://www.youtube.com/user/ForumDemocratico

