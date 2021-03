A Ivrea Federica Ranieri è una donna molto conosciuta. Di professione avvocato, il suo viso lo si trova riprodotto in mille scatti fotografici non foss’altro che per aver vestito i panni di “Violetta” nell’edizione 2019 del Carnevale.

Nei giorni scorsi, quasi senza volerlo, è tornata alla [...]





Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti