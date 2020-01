IVREA. Ex Olivetti diventa polo innovazione, siglata partnership

E’ stata siglata, con la collaborazione di Confindustria Canavese, una partnership tra Icona e ComoNExT: Digital Innovation Hub. L’obiettivo è quello di realizzare un polo tecnologico a Ivrea sulla base del modello comasco già concretizzato da ComoNExT e certificato dal MiSE nel 2010 a Lomazzo Icona, il raggruppamento di imprenditori eporediesi, ha fatto realizzare uno studio di fattibilità per l’insediamento del polo nelle fabbriche ex Olivetti recentemente acquistate. “Icona intende indirizzare anche sul territorio canavesano un progetto di sviluppo economico e sociale basato sull’innovazione”, conferma il presidente Andrea Ardissone. L’obiettivo è fare in modo che le iniziative all’interno delle ex fabbriche Olivetti portino ricadute concrete sul territorio. “Siamo orgogliosi di stringere questa nuova partnership diventando parte attiva di un progetto di rinascita di un luogo patrimonio Unesco”, dice Stefano Soliano, direttore generale di ComoNExT. “Creare un polo tecnologico a Ivrea è una sfida entusiasmante – aggiunge Patrizia Paglia, presidente di Confindustria Canavese – potrà contribuire a dare ulteriore slancio alle aziende del Canavese”.

