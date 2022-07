Presso il cortile del Museo Garda per quanto riguarda gli spettacoli e allo ZAC! per quanto concerne la presentazione dei libri e l’incontro con gli autori, e inoltre nella piazza di Bellavista e nel parco dell’Archivio Cinema d’impresa.

Martedì 19 luglio, h.18.30 ZAC – Movicentro

Presentazione del libro BUONGIORNO, LEI È LICENZIATA di Edi Lazzi (ed. GruppoAbele). Storie di lavoratrici nella crisi industriale è il sottotitolo del libro che raccoglie le storie di alcune lavoratrici che hanno perso il lavoro e che qui si raccontano. Descrivono la fatica, la rabbia e la disperazione, e come per le donne sia ancora più difficile. Ma raccontano anche la fierezza e la dignità. Dialogano con l’autore: Rita Cola (giornalista) e Gabriella Colosso (dell’associazione Lucy) (collaborazione di: Libreria Mondadori, Associazione Lucy, CGIL Ivrea, cooperativa ZAC).

Evento gratuito

Mercoledì 20 luglio, h. 21.30 – Parco dell’Archivio Nazionale Cinema Impresa. Secondo appuntamento della Rassegna PRIMI PASSI. Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggiero (1954, durata 10’), Il posto (1961, durata 93’) film di Ermanno Olmi

Dialogo di un venditore di almanacchi e di un passeggiero: Ambientato a Milano, Il soggetto tratto dalle “Operette morali” di Giacomo Leopardi, racconta di un breve scambio di battute tra

un venditore di almanacchi ed un passeggiero, suo potenziale cliente.

Il posto: Domenico è un giovane di Meda, vicino a Milano, che partecipa alla selezione per entrare come impiegato presso una grande azienda milanese. Durante i vari test d’ingresso incontra Antonietta e tra i due nasce una delicata intesa. Vengono assunti entrambi, ma assegnati a sedi differenti. (David di Donatello 1962 come miglior regista; Premio della critica alla Mostra Internazionale del Cinema di Venezia 1962).

Evento gratuito

Giovedì 21 luglio, h. 18.30 ZAC – Movicentro

Presentazione del libro SENZA SBARRE di Cosima Buccoliero con Serena Uccello (ed. Einaudi). Un modello virtuoso di carcere: un carcere diverso, dove si trova un’umanità che non ti aspetti. La pena detentiva deve mirare al reinserimento, non ridursi alla sola punizione. Cosima Buccoliero è stata a lungo vicedirettrice e poi direttrice del carcere di Milano Bollate. Il suo può sembrare un lavoro duro, in cui freddezza e rigore sono i presupposti per avere tutto sotto controllo. Eppure il suo approccio è un altro. Quando ha dichiarato che gli ergastolani nel suo carcere hanno diritto a una camera singola, Buccoliero ha suscitato stupore in chi crede che oltre le sbarre non ci debba essere piú speranza Dialogano con le autrici alcuni redattori del giornale dal carcere “La Fenice”. (collaborazione di: Libreria Mondadori, redazione “La Fenice, cooperativa ZAC)

Evento gratuito

Giovedì 21 luglio h. 21.30 Cortile Museo Garda. Film LA CASA DEI LIBRI di Isabel Coixet. Fine Anni ‘50. Hardborough, Inghilterra. Florence Green ha perso il marito nel secondo conflitto mondiale e ha deciso di aprire una libreria in quest’area culturalmente depressa. La protagonista de “La libreria”, romanzo di Penelope Fitzgerald, scopre a sue spese quanto la gente possa mostrarsi ostile verso qualsiasi cosa scuota il suo trantran. Euro 6,00 – rid 5,00

Lunedì 25 luglio, h. 21.30 Cortile Museo Garda. Film A SPASSO CON I FANTASMI di Enrico Verra, con la partecipazione del regista. Un viaggio nella Torino dell’800. Tutto in una notte. Originale viaggio by night dello scrittore Giuseppe Culicchia nella Torino ottocentesca, A spasso con i fantasmi trae ispirazione da I miei tempi di Vittorio Bersezio (prolifico scrittore ottocentesco e autore della commedia Le miserie d’Mônssu Travet), libro di memorie personali che in realtà ha come vera protagonista la città sabauda avviata a diventare prima capitale del Regno d’Italia. (collaborazione di Piemonte Movie)

