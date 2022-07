Mercoledì 27 luglio, h. 21.30 Parco dell’Archivio Nazionale Cinema Impresa. Ultimo appuntamento della rassegna PRIMI PASSI con la proiezione di “Il grande paese d’acciaio” (1960,durata 11’) e “I fidanzati” (1963, durata 77’)film di Ermanno Olmi

Il grande paese d’acciaio: Nel cuore della Sicilia antica sta nascendo una grande città d’acciaio e una speranza nuova di cambiamento e di modernizzazione. Dal grande complesso petrolchimico di Priolo escono svariati prodotti subito imbarcati nel porto di Augusta per le più svariate destinazioni.

I fidanzati: Giovanni, giovane operaio milanese, accetta di trasferirsi per lavoro in Sicilia e lasciare così a Milano Liliana, la sua fidanzata ormai da molti anni. Le difficoltà ad ambientarsi e la distanza dagli affetti fanno sì che Giovanni riscopra. Attraverso una corrispondenza sempre più intensa, il rapporto con Liliana. (Film presentato in concorso al XIII Festival di Cannes nel 1963).

gratuito

Giovedì 28 luglio, h. 21.30 Cortile Museo Garda

Serata di approfondimento sul CAMBIAMENTO CLIMATICO: proiezione di due film (IL SEME DEL FUTURO di Francesca Frigo, Cortometraggio di Piemonte e Factory GREEN TAG di Leonardo Signoretti). Infinepresentazione del libro a fumetti IL GRANDE SQUILIBRIO di Controsservatorio Val Susa (ed. BeccoGiallo).

Intervengono: Legambiente Dora Baltea, Controsservatorio Val Susa.

Nelle foreste alpine gli effetti del cambiamento climatico sugli ecosistemi si manifestano con un’evidenza maggiore rispetto agli altri ambienti. Per questo lo scienziato Giorgio Vacchiano, esperto di gestione forestale, decide di prendersi una pausa dall’Università e tornare nei boschi della sua infanzia, in Valle d’Aosta, là dove è nata la sua passione per le piante. Comincia così un viaggio che lo porta a ripercorrere quel territorio e ad incontrare altri ricercatori e scienziati, spinti dalla necessità di comprendere i profondi mutamenti in atto. La ricerca di Giorgio ha uno scopo urgente e fondamentale: elaborare le strategie per intervenire per salvare la foresta e aiutarla a preservare tutti quei vantaggi che essa offre agli esseri umani, garantendo la loro sopravvivenza su questo pianeta.

(collaborazione di: CinemAmbiente, Piemonte Movie, Controsservatorio Val Susa, Legambiente Dora Baltea)

gratuito

Sabato, 30 luglio, h. 21.30 Piazza Primo Maggio Quartiere Bellavista, film HAIR di Milos Forman, per la Rassegna “Classici contro la guerra”. Scritto e pensato dal trio Gerome Ragni, James Rado e Galt MacDermot, HAIR nasce per il teatro nel 1967, ma lo spirito hippy su cui era basato il musical si era ormai ampiamente esaurito quando nel 1979 Milos Forman lo porta sul grande schermo, cambiandone radicalmente la trama.

(collaborazione di Associazione Bellavista Viva odv)

Eventogratuito

In caso di maltempo Centro Civico Bellavista

Lunedì 1 agosto, h. 21.30 Cortile Museo Garda

film ASSASSINIO SUL NILO di Kenneth Branagh

Basato sull’omonimo romanzo, il film è diretto da Branagh che, proprio com’è successo in occasione del suo primo film (Assassinio sull’Orient Express), ha a disposizione un cast di livello altissimo. Assassinio sul Nilo è uno dei più celebri romanzi della notissima giallista inglese Agatha Christie, il quindicesimo con protagonista l’investigatore belga Poirot.

Euro 6,00 – rid 5,00

