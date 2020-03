IVREA. Esce di casa per minacciare l’ex moglie, arrestato

È uscito di casa, nonostante i divieti per il Coronavirus, per minacciare e perseguitare l’ex moglie. Ieri sera B.M.A., classe 1954, è stato arrestato dagli agenti della Polizia di Ivrea e Banchette.

Le indagini erano partite a seguito della denuncia, nei giorni scorsi, della donna. L’ex moglie aveva raccontato agli agenti che l’uomo, che in quel momento aveva difficoltà a camminare dopo essersi fratturato una gamba, non si era rassegnato alla fine della loro relazione e continuava a tormentarla con numerosi messaggi vocali, anche in ore notturne, in cui veniva fortemente minacciata.

L’ex marito avrebbe anche fatto una sorta di macabro countdown il cui termine era fissato al giorno in cui avrebbe rimosso l’ingessatura. A causa della minacce l’ex moglie era stata

costretta ad abbandonare la sua abitazione a Bollengo e a rifugiarsi, insieme al figlio minorenne, in un alloggio in affitto a Ivrea. La notte del 25 marzo, dopo la rimozione del gesso, l’uomo si è recato nella casa di Bollengo, dove pensava di trovare la donna, e le ha poi mandato altri messaggi minacciosi. Nel tardo pomeriggio di ieri l’ex moglie ha denunciato l’accaduto, dicendo che l’uomo si stava recando sul posto di lavoro. Gli agenti hanno intercettato l’uomo che, uscito di casa, dopo aver percorso con le stampelle un tragitto di quattro chilometri, stava cercando di introdursi dal retro nello studio, per coglierla di sorpresa. Fermato dalla polizia, ha dichiarato che era uscito di casa per recuperare l’auto. Tutte bugie, secondo gli investigatori. B.M.A. è stato arrestato dagli agenti per atti persecutori e denunciato per falsità ideologica in atto pubblico.

Nel cellulare dell’arrestato gli agenti hanno trovato i messaggi minacciosi inviati all’ex coniuge con Telegram e, alcuni di essi, risultavano spediti pochi secondi prima del fermo. Sarà anche sanzionato amministrativamente per l’inosservanza dei decreti sul Coronavirus.

