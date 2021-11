IVREA. Entro la metà del 2022 l’ospedale di Ivrea avrà finalmente l’apparecchiatura per la risonanza magnetica. E’ quanto emerso oggi in Consiglio regionale dove l’assessore Vittoria Poggio ha risposto a una sollecitazione sul tema presentata dal consigliere Pd, Alberto Avetta. È al momento in corso la definizione del capitolato tecnico per poter procedere all’acquisto dell’apparecchiatura e alla relativa gara.

“Speriamo davvero che entro il 2022 gli eporediesi non debbano più correre a Chivasso o a Ciriè per sottoporsi ad una risonanza magnetica – dice Avetta – l’efficienza strutturale di un ospedale e la sua [...]



Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login (cliccando qui), altrimenti registrati (cliccando qui)