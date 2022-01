Il Comune di Ivrea ha attivato, in collaborazione con la Società Canavesana Servizi, il servizio porta a porta per la raccolta dei rifiuti domestici dedicato alle persone in isolamento domiciliare a seguito di positività al “Covid-19” solo in caso di comprovata impossibilità a conferire i rifiuti nelle modalità abituali (ovvero per assenza di rete parentale, amicale, sociale di supporto), e limitato al periodo di isolamento obbligatorio.

Il servizio viene effettuato una volta alla settimana (il MARTEDI’) ed è possibile richiederne l’attivazione con le seguenti modalità:

1. telefonando:

– alla Segreteria del Sindaco ai numeri 0125410261-0125410222 nei seguenti orari: il lunedì dalle 9.00 alle 12.30 e dalle ore 14.00 alle 15.00; dal martedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00; il venerdì dalle 9 alle 12.30;

– all’U.R.P al numero 0125410202 nei seguenti orari: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00

2. inviando una mail ai seguenti indirizzi:

– assessori@comune.ivrea.to.it

– urp@comune.ivrea.to.it

indicando necessariamente i seguenti dati: nome e cognome, indirizzo e numero di telefono.

Di seguito alcune indicazioni su come comportarsi con la raccolta dei rifiuti.

1. Inserire tutti i rifiuti (plastica, vetro, carta, umido e indifferenziata) nel sacco dell’indifferenziato (non fare la raccolta differenziata). Fare queste operazioni utilizzando sempre guanti monouso. Anche i fazzoletti o i rotoli di carta, le mascherine, i guanti e i teli monouso dovranno essere gettati nello stesso contenitore per il rifiuto residuo;

2. raccogliere i rifiuti utilizzando almeno due sacchi (uno dentro l’altro);

3. chiudere bene i due sacchi uno dentro l’altro, senza schiacciarli, con i lacci di chiusura o con del nastro adesivo;

4. gli animali da compagnia non devono accedere al locale in cui sono presenti i sacchetti dei rifiuti.

Per il conferimento usare i seguenti servizi attivi:

– nel caso di raccolta stradale conferendo il sacco nel cassonetto dell’indifferenziato;

– nel caso di raccolta porta a porta, seguendo il normale calendario dei ritiri del rifiuto indifferenziato.

Commenti