IVREA. Emergenza coronavirus: a rischio le Messe in tutta la diocesi

Emergenza coronavirus: a rischio anche le Messe e ogni altra funzione religiosa. E’ quanto emerge da un comunicato diffuso dalla Curia di Ivrea con il quale il Vicario Generale, don Gianmario Cuffia, invita ogni parroco a contattare il sindaco del proprio Comune “per verificare, sulla base del testo dell’Ordinanza, l’opportunità o meno di officiare pubbliche celebrazioni delle S. Messe e di altre funzioni liturgiche”.

Ecco il testo integrale appena diffuso dalla Curia:

“A seguito della comunicazione apparsa oggi, Domenica 23 febbraio, nel primo pomeriggio, sul sito istituzionale della Regione Piemonte, che anticipa una imminente Ordinanza – omogenea a quella delle Regioni Lombardia, Veneto, Emilia Romagna e Friuli Venezia Giulia – relativa alla situazione di prevenzione in ordine all’epidemia di Coronavirus (il presidente della Regione Piemonte, insieme al Prefetto e all’Assessore regionale alla Sanità, hanno anticipato che verranno chiuse le scuole di ogni ordine e grado in tutto il territorio piemontese, e quindi sospese le attività didattiche anche per le Agenzie formative. Inoltre verranno sospesi tutti gli eventi e le manifestazioni culturali, ludiche e sportive, all’aperto e al chiuso, che prevedono l’assembramento di persone), ogni Parroco contatterà il Sindaco del proprio Comune per verificare, sulla base del testo dell’Ordinanza, l’opportunità o meno di officiare pubbliche celebrazioni delle S. Messe e di altre funzioni liturgiche.

Il Vescovo invita i Parroci a valutare ragionevolmente la situazione, e, nel caso in cui ritenessero non prudente la pubblica celebrazione, li invita a celebrare la S. Messa (specialmente di domenica) in chiesa, anche senza la presenza del popolo, affinché non venga a mancare la forma più alta di preghiera e i fedeli si possano spiritualmente unire ad essa nell’implorare l’aiuto del Signore nella presente situazione”.

