IVREA. Elisabetta Piccoli è vicesindaco! Casali in giunta e Malpede alle manutenzioni?

Ivrea. Questo pomeriggio il primo cittadino Stefano Sertoli, com’era prevedibile, ha firmato il provvedimento che assegna la delega di vicesindaco all’assessore Elisabetta Piccoli. Nelle prossime ore si definirà il rimpasto ed è praticamente certo l’ingresso in giunta di Costanza Casali con delega a “manifestazioni” e “cultura” un terreno su cui sa già muoversi brillantemente.

Infine si sta valutando di dare a Donato Malpede della lista “Insieme per Ivrea – Ballurio” un incarico “speciale” alle “manutenzioni” la cui assegnazione però non spetta al sindaco ma al consiglio comunale in base all’art. 22 del Regolamento che così recita: Il Consiglio comunale può attribuire a singoli Consiglieri comunali il compito di espletare incarichi per oggetti determinati sugli argomenti di competenza del Consiglio comunale, per un periodo non superiore ai sei mesi… Per l’approvazione della delibera di conferimento di ncarichi speciali è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri Comunali…”.

