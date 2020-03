IVREA. E’ ufficiale: Casali assessore

Oggi alle 12,30 il Sindaco l’ha nominata assessore al commercio e artigianato, cultura, enti partecipati e turismo.

“Ringrazio il sindaco per la fiducia riposta nella mia persona – scrive Costanza Casali in un comunicato – Mi è stato chiesto di entrare a far parte della giunta per le mie specifiche capacità personali acquisite negli anni grazie alla mia professione di avvocato e alle mie passioni coltivate in campo artistico. Infatti, le deleghe che mi sono state affidate sono in qualche modo attinenti al mio lavoro e ai miei interessi. Si è deciso di concentrare le tre deleghe cultura, turismo e commercio in capo ad un unico assessore, posto che sono strettamente connesse fra loo, al fine di generare economia e sviluppo. Sarà un onore, oltre che chiaramente un impegno, occuparmi dell’Amministrazione della città e cercherò di farlo nel miglior modo possibile con la massima dedizione e sarò al servizio di tutta la collettività…”.

Avvocato civilista e appassionata di di arte e moda, Casali da anni collabora con Case d’aste e Gallerie di tutta Italia. A Ivrea nel 2016 si era occupata della mostra “Ivrea città industriale” a supporto della candidatura Unesco. Al suo attivo altre due mostre una Santo Stefano Belbo (Square the circle), l’altra ad Orta (Playing in the room).

Ricapitolando

Giuliano Balzola: Agricoltura, Mobilità e Viabilità, Polizia Locale, Risorse Umane, Sostenibilità Ambientale.

Michele Cafarelli: Arredo Urbano, Edilizia Privata, Lavori Pubblici, Manutenzioni, Sicurezza e Difesa del suolo, Urbanistica.

Costanza Casali: Commercio e Artigianato, Cultura, Enti Partecipati, Turismo.

Elisabetta Piccoli (Vicesindaco): Bilancio, Patrimonio, Risorse Finanziarie, Sviluppo Economico e Politiche del lavoro.

Giorgia Povolo: Pari Opportunità, Politiche Giovanili, Politiche Sociali, Sistemi Educativi e Diritto allo studio, Sistemi Innovativi

Il Sindaco trattiene per sé le seguenti deleghe: Manifestazioni, Processi partecipativi, Protezione civile, Sport, UNESCO.

