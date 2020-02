IVREA. E’ Paola Gregorutti in Paonessa la Mugnaia dell’edizione 2020

E’ Paola Gregorutti in Paonessa la Mugnaia dell’edizione 2020 del Carnevale di Ivrea.

Paola è nata ad Ivrea il suo orgoglio eporediese sprizza da tutti i pori: “Amo la mia città – sottolinea più volte con occhi scintillanti –. Mio marito è di Ivrea. Sia lui che la mia famiglia arrivano da Bellavista, quartiere cui sono profondamente legata. Amo Ivrea e l’ho scelta per viverci e crescere i nostri figli in una dimensione molto familiare. Viviamo in centro e per me è bellissimo scendere e salutare i miei vicini, il panettiere. Io qui mi sento a casa. Adoro la mia città e appena ho saputo che sarei stata io la Mugnaia, il mio pensiero è andato alla città e agli eporediesi, agli aranceri, a tutte le componenti. La mia speranza è quella di trasmettere la mia gratitudine immensa”.

Paola Gregorutti in Paonessa è un arancere degli Scacchi

“Il mio amore per il Carnevale nasce da mio papà Claudio che è stato uno dei fondatori, nel 1964, della squadra di aranceri degli Scacchi. E’ stata la terza squadra dopo gli Asso di Picche (1947), la Morte (1956). Sono stata cresciuta a pane e arance. Sono un arancere. Ho iniziato a tirare alle medie. Mio padre caricava in macchina me e i miei amici e ci portava ad Ivrea. Anni a tirare tra aneddoti, storie buffe, scherzi fra una squadra e l’altra, allenamenti in riva alla Dora per arrivare preparati. Il mio? Sarà un Carnevale del popolo!”.

Commenti