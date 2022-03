Esattamente 40 anni, correva il 1982, in groppa ad un cavallo bianco, salutava la città festante e onorava la sua Mugnaia Luisa Mussano. E’ morto Pier Giorgio Roffino, aveva 82 anni.

Laureatosi in svizzera, oditore e membro degli Amis ad piassa dla granaja, in città lo conoscevano tutti. “Il più bel generale che la città abbia mai avuto”, commentano in tanti.