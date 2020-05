IVREA. E’ morto Gianfranco Moia

La notizia è di qualche ora fa. E’ morto Gianfranco Moia (“Gian”), 70 anni. E’ stato segretario della Fiom e della Cgil di Ivrea, ma anche consigliere comunale dal 2008 al 2013 nelle file del PD.

Tra le sue tante battaglie politiche portate avanti con l’animo del guerriero una è di attualità anche oggi e punta il dito sulla brutta piega che già in allora stava prendendo la sanità pubblica a tutto vantaggio dei privati e nello specifico, in città, della Clinica Eporediese (Policlinico di Monza).

In un intervento molto discusso si chiedeva come mai non ci fosse ancora la “risonanza magnetica” in ospedale. Risposta? “Molto semplice – disse – quello è un business importante per il privato e non va toccato”.

“E da una parte – sottolineò – si annunciano tagli di posti letto e di servizi nell’ospedale pubblico, dall’altro si progetta il raddoppio della struttura privata. Negli ultimi anni all’impoverimento dell’ospedale cittadino ha corrisposto un aumento del fatturato della Clinica Eporediese. Non mi sembra un dato da trascurare“.

Sante parole. Condoglianze alla famiglie e che Dio l’abbia in gloria…

