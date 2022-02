E’ morto Duccio Sassano, classe 1963, assicuratore Unipol e ex consigliere comunale del Pd ai tempi di Carlo Della Pepa e per un breve periodo anche Presidente del consiglio, nel 2018, dopo le dimissioni di Elisabetta Ballurio. Si era occupato per anni di ricerca e sviluppo in Olivetti. La notizia sta facendo il giro della città, non foss’altro che era davvero un personaggio molto conosciuto e apprezzato.

