IVREA. E’ morta anche Marina Guidetto

Dopo Maria Nappo di 73 anni, residente a Banchette è morta, pochi minuti fa, anche Marina Guidetto, 39 anni, dipendente del Comune di Strambino ma residente a Pavone Canavese. Era stata ricoverata ieri in gravi condizioni all’ospedale di Ivrea dopo essere state investite sulle strisce pedonalialle 20 di ieri sera in via Jervis.

Tre anni fa, aveva perse la vita in circostanze analoghe Giuseppe Guiglia, marito di Maria Nappo, travolto sulle strisce a Pavone

La conducete della Fiat Marea Station Wagon è indagata per omicidio.

E’ indagata per omicidio stradale la ventottenne automobilista che ieri sera a Ivrea ha travolto due donne – una delle quali è deceduta – mentre attraversavano sulle strisce pedonali. La giovane risiede a Banchette. A condurre gli accertamenti è la polizia.

L’altra vittima è Maria Nappo, 75 anni, di Banchette. Due anni fa aveva perso il marito, sessantasettenne, in un incidente stradale: l’uomo era stato investito sulle strisce pedonali a Pavone Canavese.

Commenti