Ascolta l'Audio Dell'Articolo

“Ricordo che quando ero Ufficiale ho passato degli anni davvero spensierati: comportamenti seri quando eri chiamato a fare il serio, ma anche tante occasioni per divertirti, senza mai dimenticare che indossavi la storica divisa di Guardia del Carnevale. Nel 1963 il Generale Foscale mi nominò Aiutante di Campo e il divertimento cambiato: subentrata la soddisfazione personale di avere un ruolo più impegnativo e di prestigio, per credetemi cari Ufficiali, non ambite più che tanto ai [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.